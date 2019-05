Ausreichende Beteiligung bei Stichwahl um Präsidentenamt in Nordmazedonien

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Nordmazedonien ist eine ausreichend hohe Wahlbeteiligung erzielt worden. An dem Urnengang am Sonntag beteiligten sich nach Angaben der Wahlkommission bis eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale 44,5 Prozent der Stimmberechtigten. Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr.

Bei einer Beteiligung von unter 40 Prozent wäre die Wahl ungültig gewesen. Die Regierung hatte vorab angekündigt, in diesem Fall eine Neuwahl des Parlaments anzusetzen. In der ersten Runde hatte die Wahlbeteiligung bei 41 Prozent gelegen.

Am Sonntag traten der Kandidat der regierenden Sozialdemokraten, Stevo Pendarovski, und die von der rechtskonservativen Opposition unterstütze Gordana Siljanovska-Davkova gegeneinander an. Das Präsidentenamt in Nordmazedonien hat zwar vor allem repräsentative Bedeutung, die Wahl gilt aber auch auch als Votum über die Regierung von Ministerpräsident Zoran Zaev.

Mazedonien hatte sich Mitte Februar in Nordmazedonien umbenannt und so einen jahrzehntelangen Namensstreit mit Griechenland beigelegt. Der Schritt ist in der Bevölkerung umstritten. Siljanovska-Davkova sagte nach ihrer Stimmabgabe vor Journalisten, sie werde den neuen Landesnamen "respektieren", ihn selbst aber nicht verwenden. Regierungschef Zaev hat für den Fall eines Wahlsiegs der 63-Jährigen mit vorgezogenen Parlamentswahlen gedroht.