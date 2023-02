Aussage des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun erwartet

Im Prozess um die Milliardenpleite des Wirecard-Konzerns will am Montag erstmals der frühere Unternehmenschef Markus Braun aussagen (09.00 Uhr). Es wird erwartet, dass der 53-Jährige die Vorwürfe der Anklage gegen sich zurückweist. Bereits an den vorherigen Verhandlungstagen hatte Brauns Verteidigung immer wieder den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft, den früheren Wirecard-Manager Oliver B., massiv attackiert und als Lügner dargestellt.