Ausschreitungen bei Protesten gegen AfD-Landesparteitag in Offenburg

Bei Protesten gegen den Parteitag der baden-württembergischen AfD in Offenburg ist es am Wochenende zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden am Samstag 53 Beamtinnen und Beamte sowie und zwei Demonstranten verletzt, wie die Polizei mitteilte. 17 Polizisten seien danach dienstunfähig gewesen. Die Polizei stellte die Identität von 400 Menschen fest und erteilte 300 Platzverweise.