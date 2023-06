Außenministerin Baerbock reist nach Südafrika

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Montag zu einem Besuch nach Südafrika. Baerbock will in der Hauptstadt Pretoria ihre südafrikanische Kollegin Naledi Pandor zu einer Sitzung der deutsch-südafrikanischen Binationalen Kommission treffen. Dabei soll es unter anderem um die Zusammenarbeit beim grünen Wasserstoff, die duale Ausbildung von Fachkräften und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

Baerbock hatte ursprünglich bereits am Sonntag nach Südafrika reisen wollen, hatte ihren Besuch aber wegen des Aufstands der Wagner-Söldner in Russland verschoben. Stattdessen will sie am Montagvormittag nun am Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg teilnehmen.