Austin bekräftigt in Ramstein starke Unterstützung für die Ukraine

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag in Ramstein

Vor einer erwarteten Frühjahrsoffensive der Ukraine im Krieg gegen Russland haben die westlichen Unterstützerländer Kiew ihre fortgesetzte Hilfe mit Waffenlieferungen zugesichert. Die Militärhilfe "für die Kräfte der Freiheit in der Ukraine" bleibe "stark und wahrhaftig", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag beim Treffen der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Moskau warf den Ukraine-Unterstützerländern "Beteiligung" am Krieg vor.

Bei dem inzwischen elften Treffen der Gruppe in Ramstein wollen die teilnehmenden Länder weitere Militärhilfen für die Ukraine abstimmen. Dabei geht es auch darum, ob die bisherigen Waffenlieferungen für die von Kiew geplante Frühjahrsoffensive ausreichen.

Kiew fordert seit längerem die Lieferung moderner Kampfjets und von Langstreckenwaffen. Beim Besuch von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der ukrainischen Hauptstadt am Donnerstag bekräftigte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Forderung seines Landes nach Langstreckenwaffen, modernen Kampfflugzeugen, Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen.

US-Verteidigungsminister Austin sagte allerdings am Freitag, die vorrangigen Themen des Treffens seien "Luftverteidigung, Munition und das Schaffen wesentlicher Voraussetzungen", also Logistik und sonstige Hilfestellungen. Die Kontaktgruppe sei so "vereint und global wie nie", versicherte Austin.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte, es gehe in Ramstein vor allem um Informationsaustausch und Koordinierung, insbesondere bei der Luftverteidigung. Ziel sei außerdem, die Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit gelieferter Panzer zu besprechen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg räumte unmittelbar vor Beginn des Treffens ein, dass nach über einem Jahr Krieg "neue Systeme" für die Unterstützung der ukrainischen Kämpfer diskutiert werden müssten. Gleichzeitig sei es aber notwendig sicherzustellen, dass die bereits gelieferten Waffen weiter funktionierten.

Die Logistik, die notwendig sei, um Kampfpanzer gefechtsbereit zu halten, werde oft unterschätzt, gab Stoltenberg zu bedenken. "Dies ist jetzt ein Abnutzungskrieg und ein Abnutzungskrieg wird ein Logistikkrieg", sagte er.

Der ebenfalls in Ramstein anwesende ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow nannte die Gespräche zu Beginn des Treffens im Onlinedienst Twitter "ergiebig".

Das erste Treffen im Ramstein-Format fand vor knapp einem Jahr statt. Wie schon bei den vorigen Zusammenkünften leitet US-Verteidigungsminister Austin die Debatte. Für Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist es nach seiner Amtsübernahme im Januar die zweite Teilnahme.

Das Treffen in Ramstein sorgte für verärgerte Töne aus Moskau. Das Außenministerium erklärte, die Unterstützung der Ukraine-Kontaktgruppe "bestätigt ihre direkte Beteiligung am Konflikt und Mitwirkung an der Planung militärischer Aktionen". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warf der Nato vor, "die Ukraine zu schlucken und in die Allianz hineinzuziehen".