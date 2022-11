Australien macht russische Hacker für Angriff auf Versicherung verantwortlich

Die australische Polizei hat russische Hacker für den Cyberangriff auf eine große Krankenversicherung des Landes verantwortlich gemacht. Die Identität der Hacker sei der Polizei bekannt, sie steckten wahrscheinlich auch "hinter anderen großen Angriffen auf der ganzen Welt", sagte Polizeisprecher Reece Kershaw am Freitag. Die Hacker hatten am Mittwoch begonnen, sensible Daten von Millionen Kunden der Krankenversicherung Medibank zu veröffentlichen, nachdem diese Lösegeldforderungen zurückgewiesen hatte.