Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen und gemeinsam mit den USA und Großbritannien neue Atom-U-Boote entwickeln. Geplant ist der Kauf von drei nuklear angetriebenen und konventionell bewaffneten U-Booten der Klasse "Virginia", wie der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One sagte. Vorgesehen sei eine Kaufoption für zwei weitere U-Boote.