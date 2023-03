Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen und längerfristig gemeinsam mit den USA und Großbritannien eine neue Generation von Atom-U-Booten bauen. Der australische Regierungschef Anthony Albanese sprach am Montag bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak im kalifornischen San Diego von der "größten Einzelinvestition in Australiens Verteidigungsfähigkeit in unserer gesamten Geschichte".