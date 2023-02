Auswärtiges Amt erklärt zwei iranische Diplomaten zu unerwünschten Personen

Als Reaktion auf das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd hat das Auswärtige Amt zwei iranische Botschaftsangehörige zu unerwünschten Personen erklärt. Sie seien "mit kurzer Frist aufgefordert" worden, Deutschland zu verlassen, teilte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwoch mit. Wegen des Todesurteils habe sie zudem den Geschäftsträger der iranischen Botschaft einbestellen lassen. Kurz zuvor hatte der Iran Sanktionen gegen mehr als 30 Unternehmen und Personen aus der EU verhängt, darunter zwei Bundestagsabgeordnete.

Dem Geschäftsträger der iranischen Botschaft sei mitgeteilt worden, "dass wir die massive Verletzung der Rechte eines deutschen Staatsangehörigen nicht akzeptieren", erklärte Baerbock. "Wir fordern Iran auf, das Todesurteil für Jamshid Sharmahd zu widerrufen und ihm ein faires und rechtsstaatliches Berufungsverfahren zu ermöglichen", fügte sie hinzu.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, die beiden iranischen Botschaftsangehörigen seien so gewählt, "dass Iran die Tragweite der Situation in angemessener Weise deutlich gemacht wird". Das Auswärtige Amt setze sich im Rahmen des Möglichen konsularisch für Sharmahd ein.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU zu setzen. "Die grausame Verurteilung zum Tode von Jamshid Sharmahd macht deutlich, wie brutal, menschenverachtend und skrupellos das Regime der Islamischen Republik vorgeht", sagte er. Die Garden auf die Liste zu setzen wäre "ein empfindlicher Schlag für die Machthaber der Islamischen Republik".

Die iranische Justiz hatte den 67-jährigen Exil-Oppositionellen wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt. Sharmahds Festnahme hatte der Iran im August 2020 bekannt gegeben. Nach Angaben seiner Familie wurde der Deutsch-Iraner, der zuletzt in den USA lebte, bei einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt und in den Iran verschleppt. Im Februar 2022 begann sein Prozess.

Die iranische Justiz wirft Sharmahd insbesondere vor, an einem Anschlag auf eine Moschee in der südiranischen Stadt Schiras im April 2008 beteiligt gewesen zu sein, bei dem 14 Menschen getötet wurden. Zudem beschuldigt sie ihn, Kontakte zu "FBI- und CIA-Offizieren" hergestellt und "versucht zu haben, mit Agenten des israelischen Mossad in Kontakt zu treten".

Der in Teheran geborene Sharmahd war in Deutschland aufgewachsen und 2003 in die USA ausgewandert. Er gehört der Oppositionsgruppe Tondar (deutsch: Donner) an, die auch als "Kingdom Assembly of Iran" bekannt ist. Sie lehnt das politische System der Islamischen Republik Iran ab und tritt für die Wiedereinführung der Monarchie in dem Land ein.

Der Konflikt zwischen dem Iran und der EU verschärft sich zusehends. Kurz nach der Verhängung von EU-Sanktionen gegen 32 iranische Verantwortliche sowie zwei Organisationen wegen der Gewalt gegen die seit Monaten protestierenden Demonstranten in dem Land am Montag sanktionierte Teheran am Dienstag seinerseits mehr als 30 Unternehmen und Personen aus der EU.

Unter den Sanktionierten sind laut einer vom iranischen Außenministerium veröffentlichten Liste auch die Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU) und Renata Alt (FDP). Ihnen wird "Unterstützung von Terrorismus, Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes und Anstachelung zur Gewalt und zu Unruhen im Iran" vorgeworfen. Auch mehrere Rüstungsbetriebe sowie Abgeordnete des EU-Parlaments und nationaler Parlamente wurden mit Vermögens- und Einreisesperren belegt.