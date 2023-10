Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Israel und den Libanon aus

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Israel ausgesprochen. Die Reisewarnung gelte auch für die gesamten Palästinensischen Gebiete und den Libanon, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag in Berlin mit. Der Krisenstab habe außerdem beschlossen, die bereits in die Region entsandten Krisenunterstützungsteams zu verstärken. Die Bundeswehr stehe im Fall einer Verschlechterung der Lage für eine militärische Evakuierungsoperation bereit.

Für den Gazastreifen und einige Gebiete im Libanon besteht bereits seit längerem eine Reisewarnung. Die Warnung wurde nun aber auf den gesamten Libanon sowie auf das von Israel besetzte Westjordanland ausgeweitet. International besteht die Sorge, dass der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen auch auf den Libanon übergreifen könnte, von wo aus die pro-iranische Hisbollah-Miliz und palästinensische Gruppe am Wochenende erneut Israel angriffen.

Das Auswärtige Amt appellierte an alle deutschen Staatsbürger vor Ort, sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand eintragen, wo auch über Ausreisemöglichkeiten informiert werde. Diejenigen deutschen Staatsbürger und ihre Familien, die sich bereits in Israel oder den Palästinensischen Gebieten befinden und ausreisen wollen, werde das Auswärtige Amt nach besten Kräften unterstützen.

Wegen des Krieges reisten bereits zahlreiche deutsche Staatsbürger aus Israel aus. Die Lufthansa hatte dazu auf Bitten des Auswärtigen Amtes am Donnerstag und Freitag jeweils vier Sonderflüge von Tel Aviv nach Deutschland absolviert. Am Sonntag sollten zwei Sonderflüge von Condor aus dem jordanischen Akaba folgen.

Diese Flüge zählen als sogenannte diplomatische Evakuierung in Verantwortung des Auswärtigen Amtes, die oft über zivile Transportunternehmen wie Fluggesellschaften abgewickelt werden. Die im Falle einer Lageverschlechterung im Raum stehende militärische Evakuierung untersteht der Verantwortung des Verteidigungsministeriums. Bei solchen Evakuierungen werden nach Angaben der Bundeswehr Waffen mitgeführt, um den Schutz der zu Evakuierenden und Soldaten zu gewährleisten. Der Einsatz bewaffneter Kräfte zur Evakuierung muss durch den Bundestag genehmigt werden - außer, es liegt Gefahr im Verzug vor, dann kann eine nachträgliche Genehmigung erfolgen.

Bis Freitagabend wurden nach Angaben des Auswärtigen Amts "rund 2800 Deutsche bei der Ausreise auf Land-, Luft- und Seeweg unterstützt". Zwei Bundeswehr-Maschinen nahmen am Sonntagmorgen zudem insgesamt 80 Deutsche auf ihrem Rückflug von Tel Aviv mit.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmerman (FDP), begrüßte die Reisewarnung für Israel. "Sollten die Israelis ihre Bodenoffensive starten, dürfte die Lage in Israel noch dramatischer werden. Dort hinzureisen, wäre dann unverantwortlich", sagte Strack-Zimmermann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Zur Evakuierung von Deutschen durch die Bundeswehr sagte Strack-Zimmermann, "es ist das Gebot der Stunde, dass die Bundeswehr Unterstützung anbietet, auch weil es eine Selbstverständlichkeit ist und ein Zeichen unserer Entschlossenheit, unseren Staatsbürgern in solchen Notlagen zu helfen."

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte Israel am Samstag vergangener Woche mit tausenden Raketen und rund 1500 Kämpfe am Boden angegriffen. Nach jüngsten israelischen Regierungsangaben wurden mindestens 120 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt und mehr als 1300 Menschen getötet.

Die israelische Armee nahm in der Folge den von der Hamas beherrschten Gazastreifen unter Dauerbeschuss und riegelte das dicht besiedelte Palästinensergebiet ab. Am Freitag forderte Israel rund 1,1 Millionen Palästinenser im Norden des Gazastreifens auf, ihre Häuser zu verlassen und sich im Süden des Gebiets in Sicherheit zu bringen. Durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen wurden nach Angaben der Hamas-Behörden bisher mehr als 2300 Menschen getötet.