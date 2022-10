Auszüge aus Bob Dylans Buch über Kunst des Songwriting veröffentlicht

Vom neuen Buch des Folk-Rock-Idols und Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan sind erste Auszüge veröffentlicht worden. In dem Essay-Band "The Philosophy of Modern Song" (Die Philosophie des modernen Songs) beschäftigt sich der 81-jährige Musiker mit Hits von Frank Sinatra oder The Who, wie die am Donnerstag von der "New York Times" veröffentlichten Auszüge zeigen.

Zum Sinatra-Song "Strangers in the Night" etwa schreibt Dylan: "Etwas in Deinem lebendigen Geist, Deinem Puls, etwas, das durch das Blut fließt, sagt Dir, dass Du dieses sanfte Gefühl der Liebe jetzt und für immer haben musst (...)." Den The Who-Hit "My Generation" würdigt Dylan den Auszügen zufolge mit den Worten, "Angst", insbesondere vor dem Altwerden, sei "vielleicht das Ehrlichste an dem Song".

"The Philosophy of Modern Song" ist Dylans erstes Buch seit 2004. Die Veröffentlichung war am 8. März angekündigt worden, als Erscheinungstermin in den USA ist der 8. November geplant. Mit dem Schreiben hatte Dylan bereits 2010 begonnen.

Nach Angaben seines Verlags Simon and Schuster handelt es sich um eine Sammlung aus mehr als 60 Texten, die sich auch mit Künstlern wie Nina Simone beschäftigen und Betrachtungen zur Kunst der Komposition und des Textens enthalten. "Die Veröffentlichung der brillanten kaleidoskopischen Arbeit von Bob Dylan wird eine globale Hommage an den Song durch einen der größten Künstler unserer Zeit begründen", lobte Simon and Schuster-Chef Jonathan Karp das Buch.

Dylan hatte seine Karriere Anfang der 60er Jahre begonnen. Seitdem verkaufte er mehr als 125 Millionen Alben. 2020 veröffentlichte er unter dem Titel "Rough and Rowdy Ways" sein 39. Studioalbum. Dylan gibt weiterhin weltweit Konzerte, seine aktuelle Tournee soll noch bis 2024 dauern. 2016 war Dylan für die Schaffung "neuer poetischer Ausdrucksformen" in der großen Tradition der amerikanischen Musik mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden.