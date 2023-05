Baerbock empfängt chinesischen Außenminister Qin Gang in Berlin

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) empfängt am Dienstag den chinesischen Außenminister Qin Gang zu Gesprächen in Berlin (Pk. 13.30 Uhr). Bei dem Treffen der beiden Chefdiplomaten soll es unter anderem um die Fortsetzung des bilateralen Austauschs und die Vorbereitung geplanter Regierungskonsultationen gehen.

China ist derzeit dabei, sich als Vermittler in internationalen Konflikten zu positionieren, unter anderem auch im Ukraine-Krieg. Bei dem Treffen dürfte daher auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine eine Rolle spielen. Zudem könnte es bei dem Gespräch um die Taiwan-Frage gehen. Bei ihrem Antrittsbesuch in Peking im April hatte Baerbock sich besorgt über die Gefahren einer Eskalation der Spannungen rund um Taiwan sowie über die Beschneidung von Menschenrechten in China geäußert - was Qin als "schulmeisterlich" zurückwies.

kas/gt