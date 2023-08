Baerbock empfängt senegalesische Außenministerin Tall Sall in Berlin

Bundesaußenministerin Anna Baerbock (Grüne) empfängt am Montag die senegalesische Außenministerin Aissata Tall Sall in Berlin. Im Anschluss an ihr Gespräch werden Baerbock und Tall Sall nach Angaben des Auswärtigen Amtes eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten (15.15 Uhr). Bei dem Treffen der beiden Chefdiplomatinnen soll es demnach um bilaterale und regionale Fragen gehen wie etwa den Staatsstreich im Niger.