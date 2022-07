Baerbock führt in Ankara Gespräche mit Vertretern der türkischen Opposition

Bei ihrem Besuch in der Türkei hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) demonstrativ den Austausch mit Opposition und Zivilgesellschaft gesucht. Der Ko-Vorsitzende der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Mithat Sancar, dankte Baerbock nach einem Treffen am Samstag in Ankara für ihre offene Kritik an der türkischen Regierung: Eine derartige Offenheit sei ungewöhnlich für ein deutsches Regierungsmitglied. "Wir begrüßen das", sagte Sancar. Baerbock sei der "notwendigen Konfrontation" nicht ausgewichen.

Am Freitagabend hatte Baerbock in Istanbul den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu getroffen - und sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz einen offenen Schlagabtausch mit ihm geliefert. Es ging dabei um Streitfragen in der Menschenrechtspolitik, im Insel-Streit zwischen der Türkei und Griechenland und in der Frage einer möglichen türkischen Militärinvasion in Nordsyrien.

Am Samstag sagte Baerbock in Ankara mit Blick auf die Streitfragen, die deutsch-türkischen Beziehungen seien "so viel mehr als die Baustellen". Ihr gehe es um Beziehungen, "die auf ein Miteinander von Menschen aufbauen". Um ihre Haltung zu unterstreichen, suche sie gezielt den Austausch mit der Zivilgesellschaft.

Neben dem Oppositionspolitiker Sancar traf Baerbock in Ankara auch die Generalsekretärin der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Selin Sayek Böke, und den Vizevorsitzenden der nationalistischen Iyi-Partei, Ahmet Kamil Erozan. Begegnungen mit Vertretern der türkischen Regierung gab es in Ankara keine.

Die türkische Opposition rechnet sich für die Parlamentswahl im kommenden Jahr deutlich bessere Chancen aus als in den vergangenen 20 Jahren. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die seit 2003 regierende islamisch-konservative AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan um ihre Mehrheit fürchten muss. Im Land herrscht große Unzufriedenheit über die schlechte Wirtschaftslage, die Inflation liegt derzeit nach offiziellen Angaben bei etwa 80 Prozent. Inoffiziell soll die Inflation laut Experten noch weit höher sein.

Am Nachmittag besuchte Baerbock ein Beratungszentrum der Stiftung für Frauensolidarität sowie ein Hilfsprojekt für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Frauenrechte seien weltweit "ein Gradmesser für den demokratischen Zustand einer Gesellschaft", sagte Baerbock. Sie dankte den Aktivistinnen für ihren Einsatz. Außenpolitik bedeute für sie immer auch "den Austausch zwischen den Menschen zu stärken, die wir repräsentieren".

In der Türkei hatte es im Juni Proteste von hunderten Menschen gegen den Ausstieg des Landes aus der Istanbuler Konvention gegen Gewalt gegen Frauen gegeben. Das internationale Abkommen verpflichtet seine Unterzeichner dazu, Frauen durch Gesetze vor Gewalt zu schützen und gegen Gewalttaten vorzugehen.

Die Türkei steht wegen der Aushöhlung von Menschen- und demokratischen Grundrechten regelmäßig am Pranger, In türkischen Gefängnissen sitzen hunderte Regierungskritiker ein. Aktivisten und internationale Organisationen werfen Erdogan regelmäßig vor, die Justiz als politisches Werkzeug zu gebrauchen, insbesondere seitdem nach dem gescheiterten Putsch 2016 tausende Richter abgesetzt wurden.