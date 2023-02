Baerbock hält Reden vor UN-Menschenrechtsrat und Genfer Abrüstungskonferenz

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Montag nach Genf. Sie nimmt dort an Sitzungen des UN-Menschenrechtsrats und der Genfer Abrüstungskonferenz teil. Schwerpunkt der Reise ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor einem Jahr hatte der Menschenrechtsrat die Einrichtung eine Untersuchungskommission zur Aufklärung von Verbrechen im Ukraine-Krieg beschlossen. Das Mandat ist zunächst auf ein Jahr begrenzt, daher dürfte auch die Diskussion über eine Verlängerung der Untersuchungskommission in Genf eine Rolle spielen.