Baerbock nimmt an einer Kabinettssitzung der französischen Regierung teil

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt am Mittwoch an einer Kabinettssitzung der französischen Regierung teil. Zuvor trifft sie mit ihrer Amtskollegin Catherine Colonna zusammen. Dabei soll es sowohl um Bilaterales als auch um Europafragen und um die gemeinsame Unterstützung der Ukraine gehen.

Baerbock war am Vorabend von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elysée empfangen worden, zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres. Deutschland und Frankreich wollen mit neuen Formaten frischen Wind in ihre Beziehungen bringen. Die Teilnahme von Ministerinnen und Ministern an Kabinettssitzungen der jeweils anderen Regierung ist bereits im Aachener Vertrag vorgesehen, bislang aber wenig genutzt worden. Geplant sind außerdem ein Staatsbesuch Macrons in Deutschland Anfang Juli sowie eine Klausurtagung beider Regierungen im Herbst.