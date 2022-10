Baerbock reist am Tag der deutschen Einheit nach Polen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Montag nach Warschau, wo sie am Abend an Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit teilnimmt. Die Außenministerin wird in der deutschen Botschaft eine Rede halten (18.45 Uhr).

Am Dienstagmorgen trifft Baerbock den polnischen Außenminister Zbigniew Rau zu einem Gespräch, im Anschluss findet eine gemeinsame Pressekonferenz statt (11.00 Uhr). Am Nachmittag nimmt die Außenministerin an einem Panel zum Krieg in der Ukraine im Rahmen des Warschauer Sicherheitsforums teil. Polen fühlt sich durch den russischen Angriffskrieg in seinem Nachbarland Ukraine besonders bedroht und fordert von Deutschland mehr Unterstützung für Kiew.