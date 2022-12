Baerbock reist für Rückgabe von Benin-Bronzen nach Nigeria

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Sonntag nach Nigeria, um dem westafrikanischen Staat 20 in der Kolonialzeit entwendete Benin-Bronzen zurückzugeben. Die Rückgabe noch in diesem Jahr zeige, "wie ernst Deutschland es mit der Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit meint", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.