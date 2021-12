Baerbock reist noch Mittwochabend nach Paris

Die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist noch an diesem Mittwochabend zu ihrem ersten Auslandsbesuch nach Paris. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit.

Die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist noch an diesem Mittwochabend zu ihrem ersten Auslandsbesuch nach Paris. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Für Donnerstagmorgen ist dort demnach, wie auch bereits von französischer Seite angekündigt, ein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian geplant. Am Freitag wird dann der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Paris erwartet.

Baerbock will laut Auswärtigem Amt am Donnerstagmittag nach Brüssel weiter reisen, um dort mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zu sprechen. Darüber hinaus wolle sie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einem Gespräch treffen.

Am Freitagmorgen will Baerbock dann den Angaben zufolge zu einem Treffen mit dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau nach Warschau reisen. Zudem seien dort eine Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten sowie ein Gespräch mit dem polnischen Ombudsmann für Bürgerrechte, Marcin Wiącek, vorgesehen, ehe die Ministerin nach Deutschland zurückkehrt.

Im Mittelpunkt der Gespräche sollen laut Auswärtigem Amt aktuelle bilaterale, europa- und außenpolitische Themen stehen. Genannt wurden "die Lage zwischen Russland und der Ukraine, die Bewältigung der globalen Klimakrise, der polnische OSZE-Vorsitz im Jahr 2022, die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze sowie die Zukunft der Europäischen Union und der französische EU-Ratsvorsitz". An allen Reisestationen seien auch Pressebegegnungen Baerbocks geplant, hieß es.