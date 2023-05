Baerbock ruft zum Auftakt von Klimadialog zu Ausbau von Erneuerbaren auf

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs in Berlin zum global stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien aufgerufen. Die Formulierung von Zielen dafür solle auf die Tagesordnung der UN-Klimakonferenz im November in Dubai gesetzt werden, sagte Baerbock zum Auftakt des zweitägigen Treffens in Berlin. Mehr Erneuerbare seien wichtig, "um doch noch auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen".

Beim Petersberger Klimadialog beraten an diesem Dienstag und Mittwoch Vertreter von rund 50 Staaten über das Vorantreiben des internationalen Klimaschutzes. Ziel des Treffens im Auswärtigen Amt in Berlin ist es, die nächste Weltklimakonferenz in Dubai vorzubereiten. Im Rahmen des Klimadialogs will neben Baerbock am Vormittag per Video auch UN-Generalsekretär António Guterres sprechen, am Mittwochnachmittag dann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Ein weiteres zentrales Thema des Treffens dürfte die internationale Klimafinanzierung sein. Baerbock bekräftigte die Notwendigkeit, dafür wie versprochen 100 Milliarden Euro pro Jahr bereitzustellen. Dieses Jahr gebe es erstmals die Chance, dies zu erreichen. Ebenfalls beraten werden soll über den schrittweisen Abschied von fossilen Energieträgern.