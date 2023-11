Baerbock setzt Nahost-Reise fort

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt am Samstag ihre jüngste Nahost-Reise vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas fort. Dabei sind zunächst in der saudiarabischen Hauptstadt Riad Gespräche mit dem Außenminister von Katar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, und dem saudiarabischen Chefdiplomaten Prinz Faisal bin Farhan geplant. Danach reist sie nach Israel und ins Westjordanland weiter.

In Ramallah will sich Baerbock mit dem palästinensischen Regierungschef Mohammed Schtajeh treffen. Anschließend sind in Israel Gespräche mit ihrem Amtskollegen Eli Cohen geplant. Dort soll am Abend (gegen 19.30 Uhr Ortszeit, 18.30 MEZ) auch eine Pressekonferenz stattfinden. Zu Beginn ihrer Nahost-Mission besuchte Baerbock am Freitag die Vereinigten Arabischen Emirate.