Baerbock spricht in Kairo mit türkischem Außenminister über Hamas-Geiseln

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat am Rande ihres Besuchs in Kairo mit ihrem türkischen Kollegen Hakan Fidan über die Lage im Nahen Osten gesprochen. Baerbock und Fidan hätten sich "intensiv zu ihren Erkenntnissen und Schlussfolgerungen aus den Krisengesprächen der letzten Tage ausgetauscht", hieß es am Samstag aus Delegationskreisen.

Themen des Gesprächs waren demnach die gemeinsamen Bemühungen um die Freilassung der von der Hamas verschleppten deutschen Geiseln und die Fragen des humanitären Zugangs in den Gazastreifen. Auch die Unterstützung der Ukraine sei thematisiert worden.

Baerbock führt am Samstag Krisengespräche in der ägyptischen Hauptstadt. Neben der Lage nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel stehen dabei nach Angaben aus Delegationskreisen auch die Bemühungen um die Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln im Mittelpunkt. Auch über die humanitären Bemühungen Ägyptens für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen soll in Kairo beraten werden.

Baerbock hatte am Freitag bei ihrem Besuch in Israel eindringlich auf die Freilassung der rund 150 Geiseln gedrungen, unter denen auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft sind. Die Hamas hatte ihren Großangriff am Samstag vergangener Woche gestartet, in der Folge nahm die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss und riegelte das Palästinensergebiet ab.

Am Freitag forderte Israel rund 1,1 Millionen Palästinenser im Norden des Gazastreifens auf, ihre Häuser zu verlassen und sich im Süden des Gebiets in Sicherheit zu bringen.