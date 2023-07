Baerbock und Colonna besuchen deutsch-französisches Grenzgebiet

Die Außenministerinnen Deutschlands und Frankreichs, Annalena Baerbock (Grüne) und Catherine Colonna, besuchen am Freitag zusammen das deutsch-französische Grenzgebiet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin wollen Baerbock und Colonna im französischen Lauterbourg ein Abkommen beider Staaten zur grenzüberschreitenden Berufsausbildung unterzeichnen. Zudem ist in dem elsässischen Ort ein gemeinsames Pressestatement (15.30 Uhr) der beiden Chefdiplomatinnen vorgesehen.