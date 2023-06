Baerbock und Heil werben gemeinsam in Südamerika um Fachkräfte

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) starten am Montag in Brasilien eine mehrtägige Südamerika-Reise. Die sechstägige Reise führt auch nach Kolumbien und Panama und soll dazu dienen, Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu werben. Zum Auftakt der Reise sind Gespräche in der Hauptstadt Brasília geplant.