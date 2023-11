Baerbock wirbt auf Kaukasus-Reise für Vertrauen zwischen Konfliktparteien

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei einem Besuch in Baku für Vertrauen zwischen Aserbaidschan und Armenien geworben. Viele Menschen in der Kaukasus-Region hätten die "Sorge, dass nach dem Konflikt in ihrer Heimat weiter keine dauerhafte Ruhe einkehren kann", sagte Baerbock am Samstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem aserbaidschanischen Amtskollegen Jeyhun Bairamow. Deutschland wolle seinen Beitrag dazu leisten, das Vertrauen wieder aufzubauen.