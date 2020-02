Bahn wirbt mit neuen Sparpreisen im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn will mit einem neuen Aktionsangebot die Zahl der Fernverkehrskunden weiter erhöhen. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, soll es ab dem 29. Februar rund 500.000 Tickets ab 12,90 Euro geben. Das Angebot trägt demnach den Namen "Super Sparpreis Aktion" und gilt dem Unternehmen zufolge für Fahrten im Fernverkehr in der 2. Klasse für "ausgewählte Reisezeiten".

Damit richte sich die Angebote vor allem an Kunden, "die zeitlich flexibel sind und auch am frühen Morgen oder am späten Abend fahren wollen", erklärte die Bahn. Das Aktionsangebot gilt demnach bis zum 31. März etwa für die Strecken Frankfurt-Köln, Berlin-Hannover, Hamburg-Göttingen oder München-Würzburg. Der Nahverkehr kann mit den Fahrkarten nicht genutzt werden.

"ICE-Fahren ab 12,90 Euro, mit BahnCard sogar für unter zehn Euro - das ist der niedrigste Aktionspreis, den es je bei der Bahn gab", erklärte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. In diesem Jahr wolle das Unternehmen "endgültig mit dem Vorurteil aufräumen, die Bahn sei zu teuer".

Zuletzt hatte der bundeseigene Konzern für den Januar einen "Fahrgastboom" im Fernverkehr vermeldet. Grund dafür ist unter anderem die Mehrwertsteuersenkung. Im Zuge des Klimapakets der Bundesregierung war die Mehrwertsteuer auf Tickets im Fernverkehr zum Jahreswechsel von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Dadurch wurden die Fahrkarten um rund zehn Prozent billiger.