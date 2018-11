Bambi-Show mit einem humorvollen Gottschalk und Preis für Michael Schulte

Sein Haus in Malibu hat Thomas Gottschalk verloren, seinen Humor nicht: "Es gibt Dates, die sagt man nicht ab, auch wenn einem die Hütte brennt", leitete Gottschalk am Freitagabend seinen gemeinsamen Auftritt mit Sophia Loren bei der Bambi-Gala in Berlin ein. Bei der Verleihung des Medienpreises konnten sich die Schauspieler Paula Beer und Sebastian Koch sowie Sänger Michael Schulte besonders freuen.

Gottschalk gehört zu den Leidtragenden der Brände in Kalifornien, sein dortiger Wohnsitz wurde völlig zerstört. "Letzte Woche war ich herbstblond, jetzt bin ich aschblond", witzelte der 68-Jährige mit der 84 Jahre alten Sophia Loren an seiner Seite. Die beiden moderierten einen Rückblick auf 70 Jahre Bambi. Von Schauspielerin Liv Tyler bekam Gottschalk als Trost für den Verlust seiner Bambis durch den Brand einen Sonder-Bambi.

Der Sonder-Bambi gehörte zu einer Reihe an Preisen, die ohne Konkurrenz verliehen wurden. So bekam der zweifache Sieger des Ironman-Triathlon in Hawaii, Patrick Lange, einen Sonderpreis der Jury und der Fußballer Claudio Pizarro den Sport-Bambi.

Konkurrenz stellen mussten sich hingegen die deutschen Schauspieler und Musiker. Bei den Schauspielerinnen konnte am Ende die 23 Jahre alte Paula Beer die Trophäe mit nach Hause nehmen. Sie wurde für ihre Hauptrolle in der Serie "Bad Banks" mit dem Medienpreis ausgezeichnet. Sie habe "so einen Respekt und so eine Angst vor der Rolle" gehabt, sagte Beer in ihrer Dankesrede.

In der Kategorie waren insgesamt vier Schauspielerinnen nominiert. Neben Beer waren dies Marie Bäumer, Claudia Michelsen und Liv Lisa Fries. Bei den Männern gehörten Lars Eidinger, Peter Kurth, Kida Khodr Ramadan und Sebastian Koch zu den Nominierten. Von der Jury ausgewählt wurde Koch für seine Hauptrolle in dem von Deutschland ins Rennen um den Oscar geschickten Film "Werk ohne Autor".

Der 56-jährige Koch erinnerte daran, dass er seinen ersten Bambi 2006 für den ebenfalls von Florian Henckel von Donnersmarck produzierten Film "Das Leben der Anderen" bekam. Dieser gewann danach bei der Oscar-Verleihung in Hollywood den begehrten Filmpreis.

Die meisten der nominierten Schauspieler waren allerdings für ihre Rollen in Serien nominiert. Von den vielen derzeit erfolgreichen deutschen Produktionen waren "Babylon Berlin", "Bad Banks" und "Dark" für einen Bambi nominiert - die im wilden Berlin der 1920er Jahre spielende Serie "Babylon Berlin" gewann.

Ebenfalls gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen konnte sich der deutsche Starter beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC), Michael Schulte. Der Viertplatzierte beim ESC-Finale gewann die Publikumswahl gegen seine Konkurrenten Mike Singer, Nico Santos und Lea.

Für einen der berührendsten Momente der knapp dreistündigen Show sorgte allerdings eine Initiative mit sonst nicht im Blickpunkt stehenden Menschen. In der Kategorie Stille Helden zeichnete der Burda-Verlag den Verein IntensivLeben aus. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern mit einem intensiven Pflegebedarf eine Betreuung zu Hause ermöglichen. Beim ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg als Paten der Initiative flossen während der Dankesrede der Gründer die Tränen.

Weitere Bambis gingen unter anderem an Hollywoodstar Penelope Cruz und an die 89-jährige Schauspielerin Liselote Pulver. "Es ist schon eine dolle Sache, wenn man in so einem hohen Alter so geehrt wird", sagte "Lilo" Pulver in ihrer Dankesrede.