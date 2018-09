Barley weist Kritik an geplanter Reform der Mietpreisbremse zurück

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat Kritik an der von ihr geplanten Reform der Mietpreisbremse zurückgewiesen. Bisher sei die Mietpreisbremse "zu wenig wirksam" gewesen, sagte Barley am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Aber wir schärfen sie jetzt an entscheidenden Punkten nach." Wenn der Vermieter bei einer Neuvermietung künftig mehr verlange als die ortsübliche Vergleichsmiete plus zehn Prozent, müsse er dies begründen, etwa mit einer umfassenden Modernisierung.

"Wenn er das nicht tut, dann darf er auch nicht mehr verlangen", erklärte Barley. "Und dann kann ich als Mieter sagen, selbst wenn ich schon drin bin, ich zahle einfach nur die ortsübliche Vergleichsmiete."

Barley wies darauf hin, dass die Mietpreisbremse nur eine Maßnahme aus einem "Riesenpaket" der Bundesregierung sei, um bezahlbaren und auch neuen Wohnraum zu schaffen. Hinzu kämen unter anderem ein Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, das Baukindergeld und steuerliche Vorteile beim Bauen.

Das Kabinett will sich am Mittwochvormittag mit der zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn und mit neuen Regeln für die Modernisierung von Wohnungen befassen. Die Grünen haben die Neuregelung als "Farce" kritisiert. Das neue Gesetz werde "nicht zu sinkenden Mieten und bezahlbarem Wohnraum in Städten führen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Nachrichtenagentur AFP. Die Mietpreisbremse bleibe darin "löchrig" und laufe in vielen Städten voraussichtlich 2020 aus.

Stattdessen müsse diese Maßnahme "auf zehn Jahre verlängert werden". Außerdem dürfe der Preis bei Neuvermietungen nicht über fünf Prozent im Vergleich zur ortsüblichen Miete liegen, forderte Göring-Eckardt. Wichtig seien außerdem "mehr Investitionen in den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau".