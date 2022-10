Barmer: 40-Jährige besonders stark von Zahnerkrankungen betroffen

Die Altersgruppe der 40-Jährigen ist in Deutschland besonders stark von Zahnerkrankungen betroffen. Sie müssen relativ oft an Zähnen, Wurzeln und Zahnfleisch behandelt werden, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten sogenannten Zahnreport der Krankenkasse Barmer hervorgeht. Demnach kommen nur wenige der 40-Jährigen über längere Zeit ohne zahnärztliche Hilfe aus.