Barnier drängt London bei Brexit-Verhandlungen zu Entscheidung

Der EU-Verhandlungsführer für den Brexit, Michel Barnier, hat Großbritannien vor "unvermeidlichen" Handelsbarrieren gewarnt, sollte das Land auch aus der Zollunion und dem Binnenmarkt austreten. Nach Gesprächen mit Premierministerin Theresa May und Brexit-Minister David Davis in London sagte Barnier am Montag, die britische Regierung müsse sich entscheiden. Die EU benötige "Klarheit" über die britischen Vorschläge zur künftigen Beziehung mit der Europäischen Union.

Nach einem Besuch bei der Europäischen Bankenaufsicht, die im Zuge des Brexits von London nach Paris umziehen wird, bekräftigte Barnier im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass das Vereinigte Königreich beim Verlassen des Binnenmarkts den "Finanzpass" verlieren werde. Dabei geht es um die Rechte, die London zahlreiche Finanzdienstleistungen für die Kunden der anderen 27 EU-Staaten ermöglichen.

Davis sagte, sein Land werde das "Zollabkommen" verlassen, um die Freiheit zu haben, Handelsvereinbarungen mit dem Rest der Welt abschließen zu können. Zugleich wünsche sich London, nach dem Brexit eine "möglichst reibungslose Beziehung" zur EU zu unterhalten.

Barnier hatte London zuvor zur Eile gedrängt. "Mein Gefühl ist, dass wir keine Minute zu verlieren haben, wenn wir eine Einigung erzielen wollen", sagte Barnier den Sendern BBC und Sky News. Die neue Verhandlungsrunde ist von Dienstag bis Freitag in Brüssel geplant.

Nach britischen Regierungsangaben geht es um die nächsten Schritte bei der Umsetzung des Brexit sowie um die "nächsten Etappen des Aufbaus einer neuen Partnerschaft zwischen der EU und Großbritannien".

Ein Sprecher Mays sagte am Montag, die Regierung wolle nicht, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt in einer Zollunion bleibe. Dies sei "nicht die Politik der Regierung". Es gebe stattdessen zwei Optionen: eine "neue Zollpartnerschaft" oder "erleichterte Zollbestimmungen".

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach einige Minister aus Mays Kabinett einen Verbleib in der Zollunion befürworten, um die engen Handelsbeziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union aufrechtzuerhalten. May muss versuchen, ihre in der Brexit-Frage gespaltene Regierung auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen, um der EU einen endgültigen Vorschlag vorzulegen.

Die einflussreichen Brexit-Befürworter in der Regierung, allen voran Außenminister Boris Johnson und Umweltminister Michael Gove, fürchten, dass die Premierministerin von ihrem klaren Bekenntnis zu einem Austritt aus der Zollunion abweicht. Ihnen gegenüber stehen die EU-freundlichen Minister unter Führung von Finanzminister Philip Hammond.