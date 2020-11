Barr ermächtigt Staatsanwälte zu Untersuchung möglicher Wahl-Unregelmäßigkeiten

Neue Paypal Betrugsmasche?

Wer als Verkäufer Paypal nutz wird sein blaues Wunder erleben. Ware zum Kunden nach Kanada geschickt im Wert vom 1800€, Kunde erhält ZUNÄCHST das erste Paket und macht einen Konflikt auf wegen nicht erhaltenem Artikel OBWOHL er natürlich auch 2x Trackingnummern erhalten hat. Also sehr wahrscheinlich eine Masche. Paypal zahlt die GESAMTE Summe dem Kunden aus obwohl der Versand BEIDER Pakete mit hochgeladenen Versandbelegen nachgewiesen wurde. Schliesst also einfach den Konflikt und wir haben keine Möglichkeit mehr an unser Geld zu kommen. Beschwerde per E-Mail und telefonischer Nachfrage wird einfach abgeschmettert. Und so ähnliches ist uns öfters schon passiert. Wir werden künftig KEINE Zahlung mehr über Paypal annehmen. Einfach UNFASSBAR wie diese Amerkanische Art mit Kunden umzugehen Einzug gehalten hat. Vielen Dank Hr. Musk. Einen Schaden von 3800€ mitten in der Pandemie ist für uns Existenzgefährdend. Was können wir unternehmen damit wir noch unser rechtmäßig zustehendes Geld von Paypal zurück erhalten?