Bas will Förderung von Frauen in der Politik zum Schwerpunkt machen

Bas will Förderung von Frauen in der Politik zum Schwerpunkt machen

Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) will die Förderung von Frauen in der Politik zu einem ihrer Schwerpunkte machen.

Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) will die Förderung von Frauen in der Politik zu einem ihrer Schwerpunkte machen. Vielleicht könne sie dazu beitragen, "vielen Frauen Mut zu machen, auch zu kandidieren, in der Politik mitzumischen", sagte Bas am Dienstagabend im der Fernsehsendung "RTL Direkt". Ein Thema sei dabei die Vereinbarkeit von Familie und Politik. Viele Frauen mit Familien zögerten, ein politisches Amt anzunehmen.

"Und da will ich ein bisschen unterstützen und Mut machen mit meiner Person", sagte die 53-Jährige. In den ARD-"Tagesthemen" hob Bas hervor, Frauenförderung sei für sie in ihrem Amt "eine wichtige Aufgabe". Es gelte, in allen Bereichen "Frauen sichtbar zu machen".

Bas war am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags zur Präsidentin gewählt worden. Sie ist nach Annemarie Renger (SPD) und Rita Süssmuth (CDU) erst die dritte Frau an der Spitze des Bundestags.