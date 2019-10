Bauern demonstrieren deutschlandweit gegen Auflagen und für ein besseres Image

Nach Protesten niederländischer Landwirte wollen heute deutschlandweit Bauern gegen ihrer Meinung nach zu harte Auflagen und Kritik an ihrer Branche demonstrieren. Die Initiative "Land schafft Verbindung" kündigte Traktorfahrten und Kundgebungen in 17 Städten an, darunter in Berlin, München, Stuttgart und Hannover. In Bonn sollen knapp 10.000 Landwirte und Unterstützer mit "Hunderten von Traktoren, Bussen und Autos" in die Innenstadt fahren.

Sie kritisieren unter anderem das Agrarpaket der Bundesregierung und strengere Düngeregeln. Nach Polizeiangaben kann es um die betroffenen Städte zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Auch in Frankreich demonstrieren am Dienstag wieder Bauern vor den Bezirksämtern verschiedener Départements gegen strenge Auflagen. Zeitgleich haben mehrere Bündnisse zu Demonstrationen für eine umweltverträglichere Agrarpolitik vor dem Europaparlament in Straßburg aufgerufen.