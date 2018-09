BDI warnt vor Abschreckung ausländischer Investoren durch schärfere Übernahmeregeln

Die Industrie hat angesichts der von der Bundesregierung geplanten Verschärfung der Regeln für Firmenübernahmen vor einer abschreckenden Wirkung auf Investoren gewarnt. "Die westlich-liberale Marktwirtschaft hat mit Offenheit für Investitionen eine einzigartige wirtschaftliche Erfolgsgeschichte geschrieben", zitierte die "Welt" am Dienstag den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. Deutschland müsse deshalb "selbstbewusst reagieren" und für seine "Prinzipien einstehen", wenn etwa chinesische Unternehmen Firmenanteile in Deutschland erwerben wollten.

Kempf wollte sich auf der Wirtschaftsschutzkonferenz äußern, die am Mittwoch in Berlin mit rund 300 Vertretern von Behörden und Unternehmen stattfindet. Die Regierung hatte Anfang August angekündigt, Firmenübernahmen durch ausländische Investoren in sensiblen Wirtschaftsbereichen erschweren zu wollen. Die Beteiligung von Interessenten außerhalb der EU habe "stark zugenommen" und die Regierung wolle künftig besser herausfinden, ob dabei "legitime Sicherheitsinteressen Deutschlands betroffen sind", hieß es dazu aus dem Wirtschaftsministerium.

Übernahmen oder Beteiligungen an bestimmten Unternehmen sollen dem Ministerium zufolge künftig ab einem Schwellenwert von 15 Prozent der Stimmrechte unter die Investitionsprüfung fallen. Die Schwelle liegt derzeit bei 25 Prozent. Zuletzt hatten vor allem Pläne chinesischer Investoren für Diskussionen gesorgt. So zog ein Investor wegen eines drohenden Vetos der Regierung sein Kaufangebot für einen westfälischen Maschinenbauer zurück. Außerdem stieg die Regierung bei 50Hertz ein, um China an der Übernahme eines Teils des Netzbetreibers zu hindern.

Kempf mahnte die Bundesregierung zur Zurückhaltung. "Es sollte uns doch recht sein, wenn das Interesse an unseren Unternehmen und seinen Produkten offen und transparent und völlig legal gezeigt wird", sagte der BDI-Präsident laut Redetext. Er kritisierte dabei auch die Wirtschaftspolitik Chinas und der USA. "Protektionismus und Abschottung haben keine Zukunft", sagte er. Aber nun ebenfalls in Protektionismus zu verfallen, sei ein Fehler.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte dazu der "Welt", Deutschland habe "eine der offensten Volkswirtschaften der Welt". "Und wir wollen, dass das so bleibt." Dem stünden die geplanten Änderungen nicht entgegen.