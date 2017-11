Beer sieht "sehr produktive Phase" in Sondierungsgesprächen

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sieht nach Kompromisssignalen vor allem von den Grünen eine "sehr produktive Phase" in den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition. Die Chancen für einen Erfolg der Gespräche bezifferte sie am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin" aber nach wie vor auf 50 zu 50. Sie sei jedoch "durchaus optimistisch", bis zum 16. November eine Entscheidungsgrundlage dafür zu haben, ob die Parteien Koalitionsverhandlungen aufnähmen.

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen am 16. November die Sondierungsgespräche abschließen. Am Dienstag hatten sich die Parteien darauf verständigt, offene Frage zunächst nur in kleinen Gruppen zu besprechen. Zugleich zeigten sich die Grünen in den Streitthemen Energie- und Verkehrspolitik kompromissbereit. Dabei geht es vor allem um den Kohleausstieg und einem Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor.

FDP-Generalsekretärin Beer sprach von einem "guten Signal". Es sei nun "eine realistischere Basis" gefunden worden. Auch die Liberalen hatten erste Kompromisse in der Steuerpolitik angedeutet. Die FDP will sich dabei auf die Abschaffung des Solidaritätszuschlags konzentrieren.