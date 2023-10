Behörden: Einziges Kraftwerk im Gazastreifen wegen Treibstoffmangels abgeschaltet

Das einzige Kraftwerk im von der Hamas beherrschten Gazastreifen ist wegen Treibstoffmangels abgeschaltet worden. Das Kraftwerk habe um 14.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) aufgehört zu funktionieren, teilte der Chef der Energiebehörde im Gazastreifen, Dschalal Ismail, am Mittwoch mit. Kurz zuvor hatte er gewarnt, der Anlage gehe der Treibstoff aus.

Unmittelbar nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am Samstag hatte der israelische Energieminister Israel Katz den Stopp israelischer Stromlieferungen in den Gazastreifen angeordnet. Am Montag ordnete die israelische Regierung die vollständige Belagerung des Gazastreifens an, die Einfuhr von Treibstoff und anderen Gütern wurde eingestellt. Auch Lebensmittel und Trinkwasser werden nicht mehr in das Palästinensergebiet geliefert.

Die radikalislamische Hamas hatte am Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie schoss tausende Raketen auf Israel ab und drang mit hunderten Kämpfern in das Land ein. Die israelische Armee nahm in der Folge den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Aus Israel wurden bislang 1200 Tote, mehr als 2700 Verletzte sowie die Geiselnahme von 150 Menschen gemeldet. Im Gazastreifen wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mehr als tausend Menschen getötet.