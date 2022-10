Behörden: Zahl der Todesopfer nach Fußballspiel in Indonesien steigt auf 174

Die Zahl der Todesopfer nach den gewaltsamen Ausschreitungen bei einem Fußballspiel in Indonesien ist Behördenangaben vom Sonntag zufolge auf 174 gestiegen. Demnach sind 180 weitere Menschen verletzt worden, als am Samstag in dem Stadion in Malang in der indonesischen Provinz Ostjava eine Massenpanik ausbrach.