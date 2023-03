Bei Suche nach Zwölfjähriger im Siegerland Leiche entdeckt

Bei der seit Samstagabend laufenden Suche nach einer in Freudenberg im Siegerland vermissten Zwölfjährigen hat die Polizei eine Leiche gefunden. In einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain sei eine leblose, weibliche Person gefunden worden, teilte die Polizei in Siegen am Sonntag mit. Ob es sich um die vermisste Schülerin handele, sei noch unklar - Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen.