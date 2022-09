Bekannte US-Skibergsteigerin Hilaree Nelson im Himalaya vermisst

Die bekannte US-Skibergsteigerin Hilaree Nelson wird im Himalaya vermisst. Die 49-Jährige war nach einer erfolgreichen Besteigung des Manaslu am Montag bei der Abfahrt, als es nach Angaben des Tour-Organisators Shangri-La Nepal Treks zu einem Unfall kam. Noch sei unklar, was genau passiert sei, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Am gleichen Tag war bei einem Lawinenabgang zwischen den Lagern 3 und 4 an dem 8163 Meter hohen Manaslu ein nepalesischer Bergsteiger ums Leben gekommen, rund zwölf weitere Menschen wurden nach Angaben des Tourismusministeriums verletzt. Es ist der erste bestätigte Todesfall seit Beginn der Herbst-Bergsteigersaison in Nepal.

Ständiger Regen und Schnee erschwerten den Aufstieg für die 404 zahlenden Bergsteiger am achthöchsten Berg der Welt in diesem Jahr, auch am Montag konnten wegen schlechter Wetterbedingungen keine Rettungshubschrauber aufsteigen. Laut dem Tour-Organisator besserte sich das Wetter am Dienstag, ein Hubschrauber sollte zu der Stelle fliegen, an der Nelson verunglückte. Nelsons Partner Jim Morrison, der mit ihr am Gipfel war und sicher ins Basislager zurückkehrte, begleitete das Suchteam.

Nelson ist seit zwei Jahrzehnten als Skibergsteigerin erfolgreich. 2012 bezwang sie als erste Frau in nur 24 Stunden Abstand die Gipfel des Mount Everest und des benachbarten Lhotse. Sechs Jahre später machte sie als erster Mensch eine Abfahrt vom Lhotse auf Skiern.