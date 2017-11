Bekanntgabe von massivem Stellenabbau bei Siemens befürchtet

Beim Technologiekonzern Siemens wird für Donnerstag im Zuge der Bilanzpressekonferenz die Bekanntgabe eines Abbaus von mehreren tausend Stellen befürchtet (9.00 Uhr). Besonders in der Kraftwerkssparte halten sich seit längerem Spekulationen, dass es dort zu Entlassungen und auch Werksschließungen kommen kann. Mitarbeitervertreter wollen wegen der befürchteten Einschnitte am Donnerstag parallel vor der Konzernzentrale in München protestieren.

Kurz vor der Bilanzpressekonferenz kritisierten zudem die Gewerkschaft IG Metall und der Gesamtbetriebsrat in einem offenen Brief an die Konzernführung deren derzeitiges Vorgehen. Dabei nannten die Beschäftigtenvertreter es "unwürdig und beschämend", dass derzeit nur indirekt mit ihnen kommuniziert werde.