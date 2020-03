Belgien kritisiert Exportverbot für Atemschutzmasken wegen Coronavirus

Belgien hat Deutschland und Tschechien für die verhängten Exportverbote für Atemschutzmasken kritisiert. "Das ist nicht im Geiste der EU", sagte die belgische Gesundheitsministerin Maggie de Block am Freitag bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Auch bei der Verteilung von Schutzmaterial "müssen wir solidarisch sein".

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch den Export von Atemmasken und anderer Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzanzüge verboten. Die Regierung in Prag verbot neben der Ausfuhr von Atemmasken am Donnerstagabend auch den Export von Desinfektionsmitteln durch Händler. In Frankreich sind Schutzmasken nur noch auf Rezept erhältlich, vorhandene Reserven wurden beschlagnahmt.

Dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zufolge wird es wegen ausbleibender Lieferungen aus China Schwierigkeiten bei der Versorgung etwa mit Schutzmasken geben. Die EU-Kommission hatte bereits im Februar angekündigt, eine gemeinsame Beschaffung zu organisieren. "Aber bislang gibt es keine Ergebnisse", beklagte der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech. "Wir haben nicht genug Masken".

"Jetzt geht es um Solidarität und um eine europäische Solidarität mit Italien", sagte Österreichs Rudolf Anschober. In der EU ist Italien nach wie vor am schlimmsten von der Coronavirus-Epidemie betroffen. Auch in Frankreich, Deutschland und Spanien gibt es hunderte Fälle.