Beratungen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt über Entlastungen dauern an

Die Spitzen der Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP beraten in Berlin über weitere Entlastungsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger. Die Gespräche im Berliner Kanzleramt dauerten an, hieß es am frühen Samstagnachmittag aus Verhandlungskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Über den Stand der Verhandlungen unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde Stillschweigen vereinbart. Die Ergebnisse der Beratungen sollen nach Abschluss der Gespräche von den Koalitionsspitze den Medien vorgestellt werden.