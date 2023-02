Bereits mehr als 630 Tote bei Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Bei einem der verheerendsten Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet seit Jahrzehnten sind nach vorläufigen offiziellen Angaben mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. In der Türkei seien mindestens 284 Menschen gestorben und mehr als 2300 weitere verletzt worden, erklärte Vize-Präsident Fuat Oktay am Montagmorgen. Von syrischer Seite wurden mehr als 350 Tote sowie hunderte Verletzte gemeldet. Unzählige Menschen waren auf beiden Seiten der Grenze noch verschüttet.

In Syrien meldete das Gesundheitsministerium aus den von der Regierung kontrollierten nordsyrischen Provinzen Aleppo, Hama, Latakia und Tartus 237 Tote und weitere 639 Verletzte. In den von Rebellen gehaltenen Gebieten starben nach Angaben von Rettungskräften mehr als 120 Menschen.

Das schwere Beben um 04.17 Uhr (02.17 Uhr MEZ) überraschte die Menschen im Schlaf. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag sein Epizentrum in 17,9 Kilometern Tiefe in der Nähe der zwei Millionen Einwohner zählenden türkischen Stadt Gaziantep, rund 60 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 7,8 an, von den türkischen Behörden wurde die Stärke 7,4 genannt.

Das Beben erschütterte das gesamte Grenzgebiet. Seine Ausläufer waren bis zum Libanon, Zypern und Ägypten zu spüren. Laut dem türkischen Katastrophenschutz wurden seitdem mehr als 40 größere Nachbeben registriert.

Angesichts der großen Schäden dürfte sich die Opferzahl noch deutlich erhöhen. Der türkische Vizepräsident Oktay berichtete von mehr als tausend zerstörten Gebäuden im Land. In türkischen Medien wurden Bilder von zahlreichen zerstörten Gebäuden im Südosten des Landes veröffentlicht. Ein Wintersturm erschwerte die Rettungsarbeiten zusätzlich.

Ein AFP-Journalist in der Großstadt Diyarbakir im Südosten der Türkei sah ein eingestürztes Gebäude, aus dessen Trümmern Rettungskräfte verschüttete Menschen zu bergen versuchten. Allein in Diyarbakir seien vermutlich rund 200 Menschen noch unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes begraben, sagte ein Vertreter der Rettungsmannschaften dem türkischen Sender NTV.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter teilten türkische Internetnutzer die Identität und den Aufenthaltsort von Menschen, die in verschiedenen Städten unter den Trümmern eingeschlossen waren. Der Bürgermeister der Stadt Adana, Zeydan Karalar, sagte dem Fernsehsender TRT, zwei 17- und 14-stöckige Gebäude seien vollkommen zerstört. In der Provinz Maltaya wurde eine berühmte Moschee aus dem 13. Jahrhundert zerstört.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus und rief die Türken zum Zusammenhalt auf. Er hoffe, "dass wir diese Katastrophe zusammen so schnell wie möglich und mit möglichst geringen Schäden durchstehen", schrieb Erdogan auf Twitter.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erklärte, die Regierung in Washington sei "zutiefst besorgt" über die Lage im Erdbebengebiet. Die USA stünden "bereit, jede benötigte Hilfe zu liefern".

Aus dem Norden Syriens berichteten AFP-Journalisten von Anwohnern, die in Panik aus ihren Häuser rannten. Alleine in der vom seit 2013 andauernden syrischen Bürgerkrieg schwer getroffenen nordsyrischen Großstadt Aleppo starben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge 24 Menschen beim Einsturz von 20 Gebäuden, 100 weitere wurden demnach verletzt.

Das Auswärtige Amt forderte in seinen am Montagmorgen aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen Menschen in betroffenen Gebieten dazu auf, sich "umsichtig" zu verhalten und den Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen.