Bereits mehrere hundert Menschen bei Großdemo "Herz statt Hetze" in Chemnitz

In Chemnitz sind am Samstagnachmittag bereits mehrere hundert Menschen zusammengekommen, um unter dem Motto "Herz statt Hetze" gegen Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren. Zu der von einem breiten Bündnis getragenen Großdemonstration wurden auch Bundespolitiker wie SPD-Vizechefin Manuela Schwesig, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock erwartet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Lage war laut Polizei zunächst ruhig in der Stadt. Am Samstagvormittag hatten bereits Friedensgruppen in Chemnitz demonstriert. Auch dabei habe es keine Störungen gegeben, erklärte ein Polizeisprecher.

Am späten Nachmittag sollte in der Stadt eine von der AfD angemeldete Kundgebung stattfinden. Auch die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung will sich beteiligen. Die rechtsextreme Organisation Pro Chemnitz rief ebenfalls erneut zu einer Demonstration auf.