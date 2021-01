Bericht: Curevac und Bayer vereinbaren Impfstoff-Partnerschaft 

Der Tübinger Corona-Impfstoffentwickler Curevac und das Pharmaunternehmen Bayer wollen einem Medienbericht zufolge eine globale Partnerschaft vereinbaren.

Der Tübinger Corona-Impfstoffentwickler Curevac und das Pharmaunternehmen Bayer wollen einem Medienbericht zufolge eine globale Partnerschaft vereinbaren. Wie die "Bild"-Zeitung am Donnerstag berichtete, soll Bayer in der Allianz dabei helfen, für den Impfstoff von Curevac schnellstmöglich internationale Zulassungen zu beantragen, um ihn weltweit zur Verfügung stellen zu können. Bayer werde dafür sein internationales Pharmanetzwerk in die Partnerschaft einbringen, Lieferketten sicherstellen und bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs in den Ländern helfen.

Das Modell ähnele der Allianz zwischen dem Mainzer Impfstoffentwickler Biontech und dem US-Pharmaunternehmen Pfizer, wobei Bayer offenbar keine Kapitalbeteiligung an Curevac anstrebe, hieß es in dem Bericht der "Bild"-Zeitung weiter. Von Curevac hat die EU 405 Millionen Impfdosen geordert, eine Zulassung gibt es aber noch nicht. Curevac ist eine von zahlreichen Pharmafirmen weltweit, die an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs arbeiten.