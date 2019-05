Bericht: Datenschutzbehörden verhängen DSGVO-Bußgelder von rund 450.000 Euro

Die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer haben einem Bericht zufolge seit Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor knapp einem Jahr Bußgelder von fast einer halben Million Euro verhängt. Seit Ende Mai 2018 seien 75 Verstöße gegen die Neuregelungen mit Bußgeldern bestraft worden, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Umfrage bei den Behörden, an der sich 14 von 16 Bundesländern beteiligten. Demnach beläuft sich die Gesamtsumme der verhängten Strafen auf 449.000 Euro.

Dem Bericht zufolge wurden bisher in mindestens sechs Bundesländern Bußgelder wegen DSGVO-Verletzungen verhängt. Mit insgesamt 203.000 Euro Strafe in sieben Fällen war die Summe in Baden-Württemberg am höchsten. Zudem gab es Bußgelder in Rheinland-Pfalz, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen beteiligten sich dem Bericht zufolge nicht an der Umfrage.

Die Spanne der Geldbußen reicht laut "Welt am Sonntag" von wenigen hundert bis zu mehreren zehntausend Euro. Spitzenreiter Baden-Württemberg habe ein Bußgeld in Höhe von 80.000 Euro verhängt, weil Gesundheitsdaten im Internet gelandet seien.

Die neuen Datenschutzregeln der EU waren am 25. Mai 2018 endgültig in Kraft getreten. Sie machen Unternehmen und Organisationen europaweit gültige Vorgaben für die Speicherung von Daten. Kunden und Nutzer bekommen gleichzeitig mehr Möglichkeiten, gegen Missbrauch vorzugehen.