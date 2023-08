Bericht: Geywitz plant neues Anreiz-Programm für Wohnungsbau

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will einem Bericht zufolge mit einem neuen Anreiz-Programm den Wohnungsbau ankurbeln. Sie plane, die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten ab dem kommenden Jahr und befristet bis Ende des Jahres 2030 massiv zu erweitern, berichtete am Mittwoch das Nachrichtenportal "The Pioneer" unter Berufung auf einen Ergänzungsvorschlag der Bauministerin für das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Demnach sollen in den ersten vier Jahren jeweils sieben Prozent der Baukosten abgeschrieben werden können. Nach der aktuellen Regelung sind es drei Prozent. Die so genannte degressive AfA (Absetzung für Abnutzung) würde dann in den darauffolgenden vier Jahren noch einmal eine Abschreibung von fünf Prozent ermöglichen.

Der Plan sei innerhalb der Bundesregierung "nicht unumstritten", berichtete "The Pioneer". Finanzminister Lindner müsste wahrscheinlich zunächst mit Milliardenausfällen rechnen. In den Jahren 2016 bis 2018 habe der Umfang einer solchen erweiterten Abschreibungsmöglichkeit rund zwei Milliarden Euro betragen, so das Portal.

Das Wachstumschancengesetz soll am 16. August vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Der Mitte Juli veröffentlichte Gesetzentwurf sieht zahlreiche Steueränderungen vor, die vor allem Unternehmen entlasten sollen.