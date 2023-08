Bericht: Popstar Rihanna erneut Mutter geworden

Popstar Rihanna hat einem Medienbericht zufolge einen Jungen zur Welt gebracht. Das US-Promi-Portal "TMZ" berichtete am Montag, die Sängerin und Beauty-Unternehmerin sei bereits Anfang des Monats zum zweiten Mal Mutter geworden. "TMZ" berichtete unter Berufung auf gut informierte Quellen, das zweite Kind mit Rapper A$AP Rocky sei am 3. August in Los Angeles geboren worden.