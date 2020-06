Bericht: Regierung plant nationale Reserve für Schutzausrüstung

vergessen wie der Film heißt

Vor 2 Jahren so habe ich einen Film gesehen wo zwei Prinzessinnen auf irgend so ein Abenteuer gingen. Die Sahen aus wie diese kleinen minimoys bei Arthur und die minimoys. Die eine Prinzessin war eher dunkler also die Bad- Princess und die andere dann halt die Good-Princess. Am Ende verliebte sich die Bad in den bösen und die Good in so einen kleinen ich glaube das war ein kobold... weiß jemand welcher Film das ist?