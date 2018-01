Bericht: Sonderermittler lädt Bannon vor

Der US-Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, hat laut einem Medienbericht den früheren Chefstrategen im Weißen Haus, Steve Bannon, als Zeugen vorgeladen. Die Vorladung des früheren Beraters von Präsident Donald Trump vor eine sogenannte Grand Jury sei in der vergangenen Woche ergangen, berichtete die "New York Times" am Dienstag unter Berufung auf einen Insider. Das auf Veranlassung Muellers im vergangenen Jahr eingesetzte Geschworenengremium ist mit umfassenden Vollmachten ausgestattet.

Der Zeitung zufolge ist es das erste Mal, dass bekannt wird, dass im Zuge von Muellers Ermittlungen zu möglichen illegalen Kontakten zwischen dem Trump-Team und Moskau im Wahlkampf und zu möglicher anschließender Justizbehinderung durch den heutigen Präsidenten ein Trump-Mitarbeiter vor die Grand Jury zitiert wird.

Ob Bannon aber tatsächlich vor den Geschworenen erscheinen wird, ist dem Bericht zufolge ungewiss. Mit der Vorladung könne Mueller möglicherweise lediglich den früheren Chefstrategen unter Druck setzen wollen, damit dieser sich zu einer Befragung in weniger formellem Rahmen durch Mueller und sein Team bereiterkläre, berichtete die " New York Times".

Bannon wurde am Dienstag auch vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses zur Russland-Affäre befragt. Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt.

Der rechtsnationalistische Publizist Bannon war drei Monate vor der Wahl 2016 von Trump zu seinem Wahlkampfleiter ernannt worden. Er trat auf diesem Posten die Nachfolge des Politlobbyisten Paul Manafort an, der dann im vergangenen Jahr von Mueller unter Anklage gestellt wurde.

Nach Trumps Amtsantritt vor einem Jahr wurde Bannon dann Trumps Chefstratege im Weißen Haus, blieb aber nicht lange auf diesem Posten. Im August wurde er entlassen.

Bannon kehrte daraufhin auf seine Chefposition bei dem rechtsgerichteten Internetportal "Breitbart News" zurück. Auch diesen Posten verlor er jedoch in der vergangenen Woche - als Folge des Wirbels um ihm zugeschriebene Äußerungen in dem Enthüllungsbuch "Fire and Fury" ("Feuer und Wut") des Journalisten Michael Wolff über die Trump-Präsidentschaft.

Laut diesem Buch äußerte Bannon unter anderem harsche Kritik an dem ominösen Treffen des Trump-Sohns Donald Trump junior mit einer russischen Anwältin im Juni 2016 im New Yorker Trump Tower. Bannon bezeichnete dieses Treffen, bei dem auch Manafort und der Trump-Schwiegersohn Jared Kushner zugegen waren, demnach als Landesverrat und "unpatriotisch".

Bannon dementierte diese Aussagen nicht. Er schob aber kurz nach Veröffentlichung des Buchs die Erklärung nach, Donald Trump junior sei "ein Patriot und ein guter Mensch".